Два человека попали в больницу из ресторана в Солсбери

Мужчина и женщина попали в больницу из ресторана итальянской кухни Prezzo в британском Солсбери. Об этом говорится в сообщении полиции графства Уилтшир в Twitter.

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Ресторан закрыт, полиция также перекрыла ближайшие дороги в районе ЧП. Стражи порядка пытаются выяснить, из-за чего посетителям заведения стало плохо.

Prezzo расположен неподалеку от ресторана Zizzi, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия побывали до того, как попасть в больницу с отравлением «Новичком». В июне в Zizzi еще один гость почувствовал себя плохо, позднее врачи не обнаружили у него следов воздействия яда.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта. По данным Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

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