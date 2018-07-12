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Полиция Солсбери сообщила о пострадавшем в ресторане из «дела Скрипаля»

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Полиция британского Солсбери расследует инцидент с пострадавшим человеком в ресторане Zizzi, где ужинал Сергей Скрипаль до того, как попасть в больницу с отравлением «Новичком». Об этом сообщает Sky News.

Подробности инцидента не раскрываются, известно лишь, что пострадавший — мужчина в возрасте около 30 лет. «Учитывая продолжающийся инцидент в Солсбери и Эймсбери, мы принимаем меры предосторожности для обеспечения общественной безопасности. По понятным причинам мы не хотим, чтобы люди были встревожены», — заявили в правоохранительных органах.

Полиция отмечает, что в настоящее время ничто не указывает на явную опасность для населения, но просит избегать места инцидента.

30 июня пара британцев отравилась в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Было установлено, что они оказались под воздействием нервно-паралитического вещества «Новичок», которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Чарли Роули и Дон Стерджесс положили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, однако женщина умерла. В полиции считают, что британцы могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен «Новичок».

В британском Минобороны обвинили Россию в смерти женщины от «Новичка». По словам главы ведомства Гэвина Уильямсона, «Россия совершила атаку на британской территории, из-за которой умерла гражданка Великобритании». Москва обвинения отвергает.

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