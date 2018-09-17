Полиция исключила отравление «Новичком» у пострадавших в ресторане в Солсбери

Полиция графства Уилтшир исключила отравление «Новичком» у двух человек, доставленных накануне в больницу из ресторана в Солсбери. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Мужчину примерно 40 лет и женщину около 30 доставили в больницу и клинически обследовали. Мы можем подтвердить, что нет оснований предполагать воздействие "Новичка". Оба пострадавших остаются под наблюдением врачей. Режим ЧП снят», — утверждают стражи порядка.

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Мужчина и женщина попали в больницу Солсбери из ресторана итальянской кухни Prezzo вечером воскресенья, 16 сентября. Как рассказала газете Daily Mail очевидец произошедшего, она сидела рядом с «двумя русскими», которым внезапно стало плохо. Национальность пострадавших пока не раскрывается.

Prezzo расположен неподалеку от ресторана Zizzi, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия побывали до того, как попасть в больницу с отравлением «Новичком». В июне в Zizzi еще один гость почувствовал себя плохо, позднее врачи не обнаружили у него следов воздействия яда.

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