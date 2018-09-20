Отравление россиянки в Солсбери назвали инсценировкой

Британская полиция подозревает, что отравление россиянки и британца в ресторане английского Солсбери было инсценировкой. Об этом сообщает «Би-би-си».

Источники в полиции сообщили телеканалу, что следствие рассмотрит версию о том, что инцидент был постановочным. Отмечается, что пострадавший британец Алекс Кинг пока не допрошен, поэтому никакие версии не исключаются.

В то же время интервью россиянки Анны Шапиро таблоиду The Sun, в котором она заявила, что стала жертвой «приспешников Путина» за то, что отреклась от родины, было удалено.

Ранее стало известно, что отравившимися в ресторане Prezzo 16 сентября оказались 42-летний Кинг и его 30-летняя жена Анна Шапиро, уроженка Нижнего Новгорода. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах таблоид сообщал, что пара могла быть отравлена веществом стрихнин (относится к группе алкалоидов, чрезвычайно токсичен и опасен). Однако, как пишет «Би-би-си», врачи не обнаружили в крови пострадавших никаких ядов.

16 сентября стало известно, что супруги попали в больницу Солсбери из ресторана итальянской кухни Prezzo. Очевидица утверждала, что сидела рядом с «двумя русскими», которым стало плохо во время еды. Российское посольство в Лондоне не подтвердило информацию, что среди пострадавших есть россияне. На следующий день полиция графства Уилтшир исключила отравление «Новичком».

Prezzo расположен неподалеку от ресторана Zizzi, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия побывали до того, как попасть в больницу с отравлением «Новичком». В июне в Zizzi еще один гость почувствовал себя плохо, но врачи не обнаружили у него следов воздействия яда.

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