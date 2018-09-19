Пострадавшая в Солсбери россиянка отреклась от родины и рассказала об угрозах

Пострадавшая в ресторане Prezzo британского Солсбери россиянка Анна Шапиро рассказала об угрозах, которые получала перед тем, как она и ее муж отравились. Ее слова передает The Sun.

«Уверена, русские думают, что я британская шпионка. Я знаю много богатых лондонских бизнесменов, — поделилась Шапиро. — Я была целью приспешников Путина. Они хотят моей смерти, потому что я против него и отвернулась от своей страны. Россия на все способна».

«Я публично отрекаюсь от Путина и от страны, из которой происходит моя семья. Я — бывшая русская», — заявила она репортерам.

Как рассказала Анна, она переехала в Лондон в 2008 году и три года училась на юридическом факультете Вестминстерского университета. Ее отец — генерал российской армии и некогда играл в военном оркестре. В 2006 году она получила израильское гражданство вопреки протестам семьи. «Он [отец] зол на меня из-за моего выбора. Кое-кто предполагает, что за угрозами смерти, которые я получала в соцсетях и на электронную почту, стоит мой отец», — сказала пострадавшая.

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Ранее стало известно, что отравившимися в ресторане Prezzo 16 сентября оказались 42-летний британец Алекс Кинг и его 30-летняя жена из Нижнего Новгорода Анна Шапиро. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах таблоид сообщал, что пара могла быть отравлена веществом стрихнин (относится к группе алколоидов, чрезвычайно токсичен и опасен).

16 сентября стало известно, что оба они попали в больницу Солсбери из ресторана итальянской кухни Prezzo. Очевидица утверждала, что сидела рядом с «двумя русскими», которым стало плохо во время еды. Российское посольство в Лондоне не подтвердило информацию, что среди пострадавших есть россияне. На следующий день полиция графства Уилтшир исключила отравление «Новичком».

Prezzo расположен неподалеку от ресторана Zizzi, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия побывали до того, как попасть в больницу с отравлением «Новичком». В июне в Zizzi еще один гость почувствовал себя плохо, но врачи не обнаружили у него следов воздействия яда.

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