Появились подробности отравления «россиян» в Солсбери

Отравившимися в ресторане Prezzo в Солсбери 16 сентября оказались 42-летний британец Алекс Кинг и его 30-летняя жена из Нижнего Новгорода Анна Шапиро. Об этом сообщает The Sun.

Россиянка заявила изданию, что поехала с мужем в ресторан по совету арендодателя. Под конец ужина супруги почувствовали себя плохо, а у Кинга «пошла пена изо рта». По словам Шапиро, супруг был введен в искусственную кому, после чего ей больше не удалось его увидеть.

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Со ссылкой на источники в правоохранительных органах газета сообщает, что пара могла быть отравлена веществом стрихнин (относится к группе алколоидов, чрезвычайно токсичен и опасен — прим. «Ленты.ру»).

По информации издания, Шапиро работает моделью, а ее отец — высокопоставленный военный чиновник, ранее служивший в России. Она утверждает, что была целью российской разведки.

16 сентября стало известно, что мужчина и женщина попали в больницу Солсбери из ресторана итальянской кухни Prezzo. Очевидица утверждала, что сидела рядом с «двумя русскими», которым стало плохо во время еды. Российское посольство в Лондоне не подтвердило информацию, что среди пострадавших есть россияне. На следующий день полиция графства Уилтшир исключила отравление «Новичком».

Prezzo расположен неподалеку от ресторана Zizzi, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия побывали до того, как попасть в больницу с отравлением «Новичком». В июне в Zizzi еще один гость почувствовал себя плохо, позднее врачи не обнаружили у него следов воздействия яда.

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