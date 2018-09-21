«Отравленных приспешниками Путина» в Солсбери засудят

Ресторан Prezzo в британском Солсбери, где якобы отравились британец Алекс Кинг и россиянка Анна Шапиро, собирается подать в суд на пару. Это связано с тем, что их отравление, предположительно, было инсценировкой, сообщает The Times.

Заведение понесло убытки из-за того, что в связи с инцидентом ему пришлось временно закрыться, кроме того испортилось большое количество продуктов. К тому же репутация ресторана оказалась испорчена.

20 сентября сообщалось, что следствие рассмотрит версию о том, что инцидент с отравлением Кинга и Шапиро был постановочным.

До этого стало известно, что отравившимися в ресторане Prezzo 16 сентября оказались 42-летний Кинг и его 30-летняя жена Шапиро (уроженка Нижнего Новгорода). Со ссылкой на источники в правоохранительных органах британские СМИ сообщали, что пара могла быть отравлена веществом стрихнин (относится к группе алкалоидов, чрезвычайно токсичен и опасен). Однако, как пишет «Би-би-си», врачи не обнаружили в крови пострадавших никаких ядов.

Prezzo расположен неподалеку от ресторана Zizzi, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия побывали до того, как попасть в больницу с отравлением «Новичком». В июне в Zizzi еще один гость почувствовал себя плохо, но врачи не обнаружили у него следов воздействия яда.

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