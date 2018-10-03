Россияне массово заинтересовались Солсбери

Россияне заинтересовались однодневными экскурсиями в английский город Солсбери после того, как там произошел инцидент с отравлением полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает РИА Новости.

По ее словам, в настоящий момент маршрут с посещением Солсбери и Стоунхенджа занимает лидирующие места. «Если выстраивать рейтинг маршрутов для тех туристов, которые приезжают в Лондон, то маршрут с посещением Солсбери и Стоунхенджа сейчас занимает первое-второе место», — уточнила Ломидзе.

Она предположила, что многие туристы проявляют интерес к Солсбери в связи со шквалом информации об отравлении Скрипалей в СМИ. При этом Ломидзе отметила, что некоторые туристы могут и отказаться от посещения Солсбери по той же причине.

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Ранее в сентябре администрация города Солсбери пригласила специалистов по ребрендингу для создания нового образа города после отравления Скрипалей.

В марте Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в городе Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Москва все обвинения отвергла. 5 сентября Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, — Александр Петров и Руслан Боширов.

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