Знающая «отравителей» племянница Скрипаля оказалась с ними незнакома

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в применении нервно-паралитического вещества в Солсбери. Об этом она рассказала на пресс-конференции во вторник, 2 октября, передает «Интерфакс».

«Я была в Следственном комитете, непосредственно когда опознали Петрова и Боширова. Да, давала пояснения, что я этих людей не знаю, нашей семье эти люди незнакомы», — заявила она.

В сентября женщина заявляла, что знает, кто такие Петров и Боширов. «Это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», — отмечала женщина. По ее словам, Руслан похож на фотографию Скотленд-ярда, а Александр — нет.

Изображение: скриншот страницы LinkedIn

5 сентября британское правительство обвинило Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении на Скрипаля. По заявлению Лондона, это псевдонимы, а оба они работают на российскую военную разведку.

Обвиняемые отвергли свою причастность к покушению и заявили, что приехали в Великобританию с туристическим визитом. Позднее журналисты писали, что Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере британского города Солсбери 4 марта. Власти королевства заявили, что Скрипалей пытались отравить с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разработанного в Советском Союзе. Москва все обвинения в причастности к произошедшему отвергла.

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