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Проживающих за рубежом россиян защитят

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Для защиты прав россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, необходимо разработать действующий на постоянной основе механизм координации действий с зарубежными правозащитными структурами. С таким предложением обратился к российскому лидеру Владимиру Путину член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, передает ТАСС.

«Такой механизм особенно важен в плане информационного противодействия дискредитирующим Россию кампаниям, а также возникающим время от времени дискриминационным практикам», — подчеркнул Брод в ходе встречи СПЧ с главой государства.

По его словам, в настоящее время в отношении российских граждан применяются самые разнообразные меры дискриминационного характера: от экстрадиции граждан, задержанных в третьих странах, до высылки российских дипломатов, арестов и обысков журналистов.

По мнению Брода, необходимо оказывать поддержку профильным некоммерческим организациям, которые осуществляют правовую защиту россиян, и помогать им развивать деятельность на международном уровне, «в том числе на различных международных площадках: ООН, Совета Европы, ОБСЕ и других».

Он также предложил готовить ежегодные доклады о соблюдении прав россиян и соотечественников за рубежом. Заняться этим, по словам Брода, должны Министерство иностранных дел, Общественная палата России, а также различные омубдсмены. В дальнейшем подобные доклад необходимо переводить на иностранные языки и обсуждать на экспертных площадках, добавил Брод.

В ответ Путин отметил, что государство давно обозначило свою позицию по поводу поддержки соотечественников за рубежом. При этом он признал, что «эта работа не поставлена на системную основу, она не оформлена так, как по-современному нужно было бы это сделать».

«Давайте все наши решения проработаем и заложим их в проект поручений», — предложил президент. Он также поддержал инициативу о привлечении к работе по защите прав россиян и соотечественников зарубежных правозащитников, отметив, что «там достаточно порядочных людей».

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