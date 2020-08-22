Польша отреагировала на слова о подготовке вторжения в Белоруссию

Польша не готовит вторжение в Белоруссию, так как не претендует ни на какие ее территории. Слова главы канцелярии президента страны Кшиштофа Щерского передает Polska Agencja Prasowa.

«Печально и удивительно, что пропаганда белорусских властей содержит утверждения о том, что Польша намеревается нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет», — отреагировал на подозрения Минска Щерский. Он добавил, что главы стран Вишеградской группы (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии — прим. Ленты.ру) призывают все государства не посягать на суверенитет Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о польском флаге, поднятом протестующими над городом Гродно. Он подчеркнул, что это недопустимо и подобные вещи будут пресекаться кардинальным образом. Также он попенял НАТО на «барабанящие гусеницами» танки на границе. «Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши вооруженные силы и технику на направления их передвижения», — сказал президент.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации можно увидеть элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций». Лукашенко также выразил уверенность, что действиями протестующих управляют из Польши, Великобритании и Чехии.