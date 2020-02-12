Польша захотела европейскую Россию без Крыма

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский захотел видеть Россию нормальным европейским государством без территории присоединенного Крыма. Его интервью опубликовала Gazeta Prawna.

«Вы предполагаете, что Россия не может быть нормальной европейской страной. Такая страна отдала бы Крым. Я бы хотел европейскую Россию», — отметил Щерский, отвечая на вопрос о мире на Донбассе и возможном возвращении Крыма. Глава президентского офиса также прокомментировал политику президента Франции Эммануэля Макрона, сказав, что главными защитниками политики России являются страны, которые находятся дальше всех от ее границ.

Щерский добавил, что праздник 9 Мая вызывает неоднозначные чувства в Польше. По его мнению, взгляд на этот день во многом зависит от семейных воспоминаний. «С одной стороны, победа над Гитлером была концом ужасных времен, концентрационных и лагерей смерти, немецкой оккупации; с другой — для польских патриотов начался коммунистический период гонений», — подчеркнул он.

Ранее в феврале госсекретарь США Майк Помпео заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме.

Крым присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза, считая полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает на соблюдении норм международного права.

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