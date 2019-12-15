В Москве отреагировали на заявление Польши о попытках сделать из России врага

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на слова главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки сделать из России врага могут иметь негативные последствия для страны. Своим мнение он поделился с RT в воскресенье, 15 декабря.

По словам сенатора, высказанная Щерским мысль «по большому счету здравая». Он также отметил, что после того, как в мае 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается считать Россию врагом, риторика Польши из русофобской превратилась в достаточно нейтральную, а иногда даже позитивную.

«То, что творили до этого поляки, представляя Россию чуть ли не главным врагом Европы, это было ошибкой. Поэтому будем надеяться, что наметившееся потепление в Европе не временное, а только начинающееся явление», — добавил Джабаров.

Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно высказывался за развитие сотрудничества со всеми странами, в том числе и европейскими. «Европа — наш ближайший сосед. Мы тоже европейская страна, и об этом никогда не надо забывать», — пояснил сенатор.

Ранее 15 декабря глава канцелярии президента Польши заявил, что попытки сделать из России врага могут навредить стране. Он отметил, что Польша никогда не будет настаивать на антагонизме в отношениях Запада и России, так как сама может стать жертвой этого антагонизма.

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