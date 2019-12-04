Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Россию не стоит считать врагом НАТО. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам саммита альянса, передает ТАСС.

По словам польского лидера, о некоем враге НАТО на уровне государства говорить не стоит. «Россия — наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми», — заявил он, отметив, что не имеет в виду враждебность.

Дуда подчеркнул, что у альянса на данный момент нет врага, так как его «никто не атакует». В то же время, врагом можно назвать террористов, так как они совершают атаки на граждан и солдат, добавил президент.

В заявлении по итогам саммита НАТО, прошедшего в Лондоне, Россию назвали основной угрозой для альянса наряду с международным терроризмом. Участники встречи посчитали, что «агрессивные действия России» и международный терроризм угрожают безопасности стран-членов альянса.

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