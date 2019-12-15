В Польше побоялись противостоять России вместе с Западом. Глава канцелярии президента Кшиштоф Щерский заявил, что попытки сделать из России врага могут навредить стране, передает Reuters.

Щерский назвал Россию соседом и отметил, что НАТО может не соглашаться с ней по некоторым вопросам. Также он добавил, что возможности для дипломатии и диалога ограничены, назвав одной из причин решение российской стороны «оставить в тайне условия вокруг смоленской катастрофы». Однако он отметил, что политика Кремля может измениться и открыть путь «к более широкому диалогу».

По его словам, Польша никогда не будет настаивать на антагонизме в отношениях Запада и России. Щерский считает, что в таком случае страна может стать жертвой этого антагонизма.

Ранее в декабре польский президент Анджей Дуда отказался считать Россию врагом НАТО. Он назвал Россию соседом и добавил, что врагом можно назвать террористов. Так он ответил на заявление НАТО по итогам саммита в Лондоне, в котором Россию назвали основной угрозой.

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