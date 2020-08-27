Тихановская назвала условие своего возвращения в Белоруссию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала условие своего возвращения в страну. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, она готова вернуться в Белоруссию, как только начнутся переговоры по урегулированию ситуации и будут организованы новые президентские выборы.

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«Я думаю, в тот момент, когда будут эти переговоры и организация новых и честных выборов, я смогу вернуться в Белоруссию», — выразила уверенность политик.

Тихановская вынужденно покинула Белоруссию после выборов 9 августа. Она призналась, что была поставлена перед неким выбором, и упомянула своих детей. Сейчас политик находится в Литве.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов, на которых Тихановская получила 10 процентов голосов, а президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов.