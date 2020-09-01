В Белоруссии сменился протестный лидер

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова готова стать лидером протестных акций в стране. Политик в интервью «Коммерсанту» положительно ответила на вопрос, понимает ли она, что становится таким человеком.

«Месяц назад я бы вам сказала, что нет. А сейчас, конечно, со мной происходят трансформации очень большие. Я чувствую ответственность. И я понимаю, что сейчас я сама принимаю много решений, которые могут повлиять на ту ситуацию, которая происходит», — пояснила Колесникова.

До этого проектным лидером считалась Светлана Тихановская, жена незарегистрированного кандидата в президенты Сергея Тихановского, которая сама вступила в борьбу за этот пост. Таким образом в Белоруссии сменился оппозиционный лидер.

Член президиума КС добавила, что из-за отвественности ей приходится тяжело. Она выразила благодарность команде и заявила, что ее мотивация продолжать работу — свобода людей, которые сейчас находятся в СИЗО или в тюрьмах. «Я понимаю, что, пока они не на свободе, я не смогу спокойно жить. Не смогу нормально смотреть на себя в зеркало», — сказала она.

17 августа Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером, чтобы страна «успокоилась и вошла в нормальный ритм». Ранее она покинула Белоруссию и уехала в Литву. Тихановская призналась, что была поставлена перед неким выбором, и упомянула своих детей.

Мария Колесникова была координатором штаба бывшего кандидата в президента Виктора Бабарико, затем стала соратницей Тихановской. Вечером 31 августа она вместе с другими членами штаба объявила о создании политической партии «Вместе».