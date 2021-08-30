Белорусов обучат финансовой грамотности и патриотизму

В школах Белоруссии появятся уроки по финансовой грамотности и основам духовной культуры

В Белоруссии школьников начнут обучать основам финансовой грамотности. Разработкой факультативного курса для учеников средней школы занимались специалисты из Национального банка республики, сотрудники Министерства образования и Белорусского государственного университета, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

По данным источника, ученикам привьют базовые знания в финансовых вопросах. Отмечается, что в стране планировалось ввести эту дисциплину еще в 2012 году в рамках реализации программ по повышению финансовой грамотности всех слоев населения.

Кроме того, школьники начнут изучать основы духовно-нравственной культуры и патриотизма, которые будут прививаться священнослужителями и выпускниками духовных школ. К разработке пособия была привлечена Белорусская православная церковь. В Министерстве образования отметили, что им удалось создать современный учебник с QR-кодами и аудио- и видеофайлами по темам уроков.

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