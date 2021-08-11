Россия решила побороться за белорусских студентов

Россия решила провести дополнительный набор кандидатов на поступление в российские вузы из числа белорусских абитуриентов и продлила сроки подачи заявок на бесплатное обучение до 16 августа. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Русского Дома в Минске» — официального представительства Россотрудничества в республике.

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Выпускники будут обучаться в России в рамках государственных квот. Для участия в отборочных испытаниях им необходимо подать документы на портале «Образование в РФ для иностранцев». Они будут проводиться в форме тестов и конкурса индивидуальных достижений. Сейчас вакантными остаются места для поступления, как на программы бакалавриата, так и магистратуры.

Борьба за будущих студентов развернулась на фоне жесткого недобора в белорусских университетах практически по всем направлениям подготовки. Как заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Болкунец, приемная кампания 2021 года оказалась самой провальной за всю историю страны.

Эксперт связал это с репрессиями, которые развернулись в республике на фоне политического кризиса, в том числе и в образовательных учреждениях. «Абитуриенты забирают документы и едут в российские и польские университеты. Это говорит о тотальном недоверии ко всем институтам власти, включая систему образования», — пояснил Болкунец.