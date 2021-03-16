В Белоруссии завершили расследование дела о студенческих протестах

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела о студенческих протестах, сообщает Tut.by.

Обвиняемыми проходят 12 человек: студенты, преподаватель и член Координационного совета оппозиции. СК утверждает, что организация протестных акций обсуждалась с бывшим кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

Следствие утверждает, что протесты срывали образовательный процесс, поскольку студенты блокировали коридоры в вузах, кричали, свистели и скандировали лозунги.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статье «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенная группой лиц». Они арестованы. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В Белоруссии семь месяцев проходят массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов.