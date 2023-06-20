Число отравившихся шаурмой россиян снова возросло

Иркутское управление Роспотребнадзора: число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 103

Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 103 человек. О новом росте сообщили в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

До этого губернатор российского региона Игорь Кобзев заявлял о 101 отравившемся в Братске после употребления шаурмы.

По информации министерства здравоохранения Иркутской области, на лечении в больницах сейчас находятся 46 человек, в том числе девять детей.

«Продолжается лечение амбулаторных больных», — пояснили в иркутском Роспотребнадзоре. В службе подчеркнули, что деятельность кафе «Шаурму хочу», где покупали продукцию пострадавшие, в Братске временно приостановлена.

До этого сообщалось, что причиной отравления россиян в кафе стала бактерия сальмонелла.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Владельца кафе в Братске задержали.

О первых случаях отравления шаурмой в Иркутской области стало известно 14 июня.