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07:58, 20 июня 2023Россия

Число отравившихся шаурмой россиян выросло до 101

Иркутский губернатор Кобзев заявил, что число отравившихся шаурмой россиян выросло до 101

Фото: Yoad Shejtman / Unsplash

Число россиян, которые обратились за медицинской помощью с признаками отравления после съеденной шаурмы в Братске, выросло до 101. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети», — пояснил глава региона.

При этом госпитализация потребовалась 51 пострадавшему. Губернатор отметил, что тяжелых случаев отравления нет, на данный момент семь человек уже выписали.

Он добавил, что расследование массового отравления проходит под контролем прокуратуры. Специалисты Роспотребнадзора выявили, что в кафе был нарушен процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов, а также отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены сотрудников заведения.

Ранее сообщалось, что причиной отравления россиян в кафе стала бактерия сальмонелла. Заведения общепита временно закрыли, а Следственный комитет возбудил уголовное дело, владельца кафе задержали.

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    Никита Абрамов
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