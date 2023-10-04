«Биг Мак» в России оказался самым дешевым среди всех стран «Большой двадцатки»

РИА Новости: в России «Биг Мак» оказался самым дешевым среди всех стран G20

Комбо-обед из «Биг Мака» (в российской сети «Вкусно — и точка» аналогичный продукт называет «Биг Хит»), картофеля фри и колы в России оказался самым дешевым среди всех стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в России перекус обойдется примерно в 294 рубля. На втором месте идет Индонезия, там за обед нужно отдать 400 рублей (расчет составлен в национальных валютах в пересчете на рубли по среднему курсу октября). Также наиболее доступные для потребителей сэндвичи в McDonald's в Индии (там бургер можно купить только с курицей) — 515 рублей, и в Китае — 535 рублей.

Самые дорогие комбо-обеды среди стран G20 в Австралии и США (885 рублей), Италии (937 рублей), Франции (994 рубля), Канаде (1023 рубля) и Германии (1144 рубля).

В середине рейтинга находятся Турция, Южная Корея, Япония, Бразилия, Мексика, Аргентина, Саудовская Аравия и Великобритания. Там стоимость перекуса в популярной сети варьируется от 556 до 852 рублей.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», занявшая бывшие рестораны McDonald's в России, собралась открыть рестораны в китайском городе Хэйхэ с разрешения предшественника.

McDonald's ушел с российского рынка в мае 2022 года, а первые рестораны «Вкусно — и точка» открылись уже в июне того же года.