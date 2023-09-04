«Вкусно — и точка» попросила McDonald's разрешить ей открыться в Китае

«Вкусно — и точка» собралась открыть рестораны в Китае с разрешения McDonald's

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», занявшая бывшие рестораны McDonald's в России, собралась открыть рестораны в китайском городе Хэйхэ с разрешения предшественника, пишет ТАСС со ссылкой на владельца российской сети Александра Говора.

Город Хэйхэ расположен на берегу реки Амур напротив Благовещенска. По заверению Говора, город сам попросил компанию открыть рестораны на его территории, так как логистика McDonald's «не дотягивает до этих регионов».

По условиям сделки по выкупу российских ресторанов, «Вкусно — и точка» не может открывать заведения в странах, где присутствует McDonald's. В связи с этим российская сеть обратилась к американской корпорации с просьбой сделать исключение и разрешить ей выйти на китайский рынок.

«А мы что? Написали письмо в Америку, в корпорацию. Если разрешат, с удовольствием сделаем, хоть десять точек завтра же откроем. Как и в близкой мне по крови Белоруссии или в той же Абхазии», — сказал Говор. Он добавил, что открыть у себя рестораны «Вкусно — и точка» попросили и несколько других стран.

McDonald's ушел с российского рынка в мае 2022 года, а первые рестораны «Вкусно — и точка» открылись уже в июне того же года. Говор также рассказал, что, уходя из России, американская компания планировала вернуться через какое-то время в случае изменения ситуации. По его словам, теперь это вряд ли произойдет.