«Макдоналдс» проиграл суд за права на Big Mac

Суд ЕС лишил «Макдоналдс» прав на товарный знак для куриной версии Big Mac

Суд Евросоюза (ЕС) в Люксембурге постановил, что права «Макдоналдса» на товарный знак Big Mac в странах сообщества не распространяются на куриную версию этих гамбургеров. В решении говорится, что проигравшая процесс компания не сделала достаточно, чтобы претендовать на исключительные права, пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что в странах ЕС бургер, в состав которого помимо прочих ингредиентов входят две куриные котлеты, считается специальной версией и более распространен в США и Великобритании. Суд заявил, что корпорация не смогла прояснить степень использования знака в отношении куриных Big Mac, «в частности, в отношении объема продаж, продолжительности периода, в течение которого использовался знак, и частоты использования».

При этом защиту классического Big Mac, который производится из говядины, инстанция оставила в силе.

В 2019 года «Макдоналдс» проиграл тяжбу против ирландской сети быстрого питания Supermac's за эксклюзивное право на товарный знак Big Mac. Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) согласилось с доводами местной компании, заявившей, что конкуренты получают в распоряжение фирменные наименования, чтобы их использовать в будущем для «войны с конкурентами».

Словосочетание Big Mac было зарегистрировано в Европе в двух категориях — продукты питания и названия ресторанов. Отмечалось, что «Макдоналдс» не открыл ни одного кафе под этим названием, но имел право утверждать, что торговая марка Supermac может запутать потребителей.