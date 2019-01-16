McDonald's лишился Big Mac

Компания McDonald's проиграла тяжбу против ирландской сети быстрого питания Supermac's за эксклюзивное право на товарный знак Big Mac. Такое решение вынесло ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), сообщает The Irish Times.

Результат судебного процесса означает, что Supermac's будет разрешено расширять свою сеть на всей территории Соединенного Королевства, а McDonald's больше не имеет права на торговую марку Big Mac в Европейском союзе.

Иск был подан после того, как McDonald's пыталась помешать Supermac's расширять свою сеть на территории ЕС. В американской компании объяснили это тем, что потребители будут путать название Supermac и бургера McDonald's Big Mac. Представители ирландской компании заявили, что их конкуренты регистрируют фирменные наименования, чтобы их использовать в будущем против других компаний.

EUIPO обосновали свое решение отсутствием доказательств действительного использования товарного знака Big Mac. По информации издания, ведомство посчитало, что использование Big Mac в названии бургера — недостаточно.

В американской компании заявили, что планируют обжаловать решение EUIPO и по-прежнему владеют полными правами на товарный знак по всей Европе.

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