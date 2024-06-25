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16:37, 25 июня 2024Экономика

По ушедшему из России фастфуду заскучали почти 40 процентов граждан

Tiburon Research: сильнее всех по ушедшему из России фастфуду скучает молодежь

Фото: Jonas Allert / Unsplash

В России 37 процентов россиян скучают по исчезнувшим ресторанам быстрого питания, причем больше всего молодежь (от 18 до 24 лет). Это выяснили эксперты Tiburon Research с помощью инструмента Quick Surveys. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Более трех четвертей россиян посещают точки по продаже фастфуда не реже раза в месяц. Почти половина, 47 процентов, ходят туда, чтобы порадовать себя, 46 процентов — чтобы перекусить в течение дня, 44 процента — если посещают крупный торговый центр. Для 37 процентов это способ провести время с семьей и друзьями. Точки на фудкортах менее популярны, чем отдельно стоящие рестораны.

Почти 80 процентов опрошенных заявили, что выбирают фастфуд из-за вкусной еды. Треть пожаловалась на ухудшение качества блюд за последние два года. Половина респондентов в первую очередь обращает внимание на выгодные цены и 49 процентов — на вкусные блюда.

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Стали реже ходить по таким ресторанам 44 процента женщин и 28 процентов мужчин. В городах с населением до миллиона человек 41 процент заявил, что делают это уже не так часто, как прежде. В городах-миллионниках таких людей — 33 процента, а в Москве еще меньше — 28 процентов. Подорожание блюд и нехватка личных средств стали главными причинами того, что люди уже не посещают фастфуд так часто, как в прошлом.

Чаще всего россияне ходят в ресторан «Вкусно — и точка». Далее идут бренды — Burger King, Rostic's и «Додо Пицца». Самые популярные блюда: бургеры, пицца, картофель, наггетсы, крылышки и прочие блюда из курятины.

Опрос, проведенный в марте 2024 года, показал, что 44 процента жителей России стараются вообще не есть фастфуд. Еще 41 процент признались, что употребляют его редко — только если сильно хочется. Каждый день такой пищей питаются только два процента. После ухода из России иностранных брендов 28 процентов россиян стали реже посещать такие заведения.

В ноябре 2023 года почти 30 процентов жителей России признались, что едят фастфуд каждую неделю, а то и чаще. Еще 17 процентов россиян обедают в таких сетях два-три раза в месяц, а 25 процентов стараются употреблять фастфуд не больше одного раза в месяц.

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      Кирилл Луцюк
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