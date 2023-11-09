Названо число обедающих фастфудом россиян

«Авито Работа», «Бургер Кинг»: почти треть россиян обедают фастфудом еженедельно

Аналитики сервиса «Авито Работа» совместно с «Бургер Кингом» изучили вопрос пищевых предпочтений среди десяти тысяч работающих россиян и выяснили, что почти треть — 29 процентов — респондентов едят фастфуд каждую неделю и чаще. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Аналитики пришли к выводу, что 17 процентов россиян обедают в сети быстрого питания два-три раза в месяц, а 25 процентов стараются есть фастфуд не более одного раза в месяц. Также специалисты отмечают, что количество поклонников и противников фастфуда набралось в равной степени по 29 процентов.

Чем моложе респондент, тем сильнее его приверженность к выбору блюд быстрого приготовления для обеденного перерыва исследование сервиса «Авито Работа» и «Бургер Кинга»

Больше всего фанатов быстрого питания, обедающих в ресторанах такого формата каждую неделю, оказалось в Красноярске, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Москве и Нижнем Новгороде. Реже всего во время обеденного перерыва посещают фастфуд-сети жители Омска, Самары и Перми.

Если говорить о затратах, то больше половины работающих россиян готовы платить за обед в фастфуде не более 400 рублей. Почти четверть указали, что готовы отдать от 400 до 600 рублей. Значительно больше других за фастфуд готовы платить респонденты из Красноярска, в равной степени из Самары и Москвы, а также Новосибирска и Санкт-Петербурга. Не хотят отдавать более 400 рублей за быстрый обед жители Воронежа, Челябинска, Омска и Перми.

Ранее эндокринолог Анастасия Синицына предупредила, что содержащийся в блюдах фастфуда усилитель вкуса вызывает привыкание. Она объяснила, что в большом количестве усилители вкуса воздействуют на организм как наркотик. Из-за этого человеку хочется все больше и чаще есть фастфуд, чем он наносит вред здоровью.

