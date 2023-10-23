74-летняя Вера Вонг назвала водку и пончики секретами своей молодости

Американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг назвала секреты своей моложавой внешности. На эту тему она высказалась в интервью журналистам Page Six.

Репортеры поговорили с 74-летней знаменитостью на вечеринке DKMS Gala, которая проходила в Нью-Йорке. В ходе беседы модельер призналась, что регулярно ест фастфуд, в том числе из ресторана быстрого питания McDonald’s. «Я заказываю его каждый день, но через две недели бросаю и начинаю питаться правильно», — призналась она.

Кроме того, Вонг рассказала, что любит есть пончики из Dunkin’ Donuts. «Мне нравится пончик с кремовой начинкой и сахаром. И с розовой посыпкой», — заявила дизайнер. Ранее она также называла секретом своей молодости водку. По ее словам, она часто пьет коктейль с данным алкоголем для расслабления.

В апреле Вера Вонг отметила, что сохранять молодость ей помогает и работа. «Никто не верит мне, когда я это говорю, но работа помогает сохранить юность. Она поддерживает молодость ума, бодрость духа и дает ощущение востребованности. Я думаю, все это влияет на состояние тела», — отметила знаменитость.