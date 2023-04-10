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18:49, 10 апреля 2023Забота о себе

Дизайнер Вера Вонг поделилась неожиданным секретом молодости

73-летняя дизайнер Вера Вонг: никто не верит мне, но работа помогает сохранять молодость

Фото: Andrew Toth / Getty Images for Harper's BAZAAR

Американский дизайнер свадебных платьев Вера Вонг рассказала, что сохранять молодость ей помогает работа. Неожиданным секретом поддержания хорошей формы она поделилась, отвечая на вопросы издания People.

«Никто не верит мне, когда я это говорю, но работа помогает сохранить юность. Она поддерживает молодость ума, бодрость духа и дает ощущение востребованности. Я думаю, все это влияет на состояние тела», — рассказала 73-летняя знаменитость.

Модельер добавила, что она не отказывает себе в употреблении алкоголя. Во второй половине дня создательница культовых нарядов может выпить любимый коктейль на основе водки. Главными же секретами сохранения молодости она считает сон и пребывание на солнце. Помимо этого, Вонг рассказала, что регулярно занимается кардиотренировками.

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Пока многие восхищаются моложавостью звезды, сама Вонг не считает свою внешность исключительной. «Думаю, люди просто не знают, как сегодня выглядят семидесятилетние. У меня полно друзей в возрасте от 65 до 70 лет, которые выглядят потрясающе», — сказала модельер.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала о правилах, которые помогают ей поддерживать молодость и ментальное здоровье. По ее словам, она не пренебрегает ежедневным уходом за собой, регулярно занимается спортом и правильно питается.

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Екатерина Улитина
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