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09:44, 7 апреля 2023Ценности

53-летняя Дженнифер Лопес снялась топлес и раскрыла секрет своей красоты

Певица Дженнифер Лопес снялась топлес в рекламе JLo Beauty и рассказала об уходе за собой

Фото: @jlobeauty

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась топлес для рекламы собственного бренда косметики JLo Beauty и раскрыла секрет красоты. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 53-летняя поп-исполнительница позирует, лежа на животе, в белых трусах и без бюстгальтера. При этом визажисты сделали в макияже акцент на естественность, нанеся на лицо нюдовые румяна и помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы.

В описании к посту артистка рассказала о правилах, которые помогают ей поддерживать молодость и ментальное здоровье. По ее словам, она не пренебрегает ежедневным уходом за собой, регулярно занимается спортом и правильно питается. Кроме того, старается чаще проводить время с любимыми людьми и посвящает себя творчеству.

Ранее Дженнифер Лопес запустила собственный бренд низкокалорийных алкогольных напитков под названием Delola. В связи с этим она представила рекламную кампанию, главной героиней которой стала сама. Однако поклонники не оценили данный ролик и подвергли Лопес критике.

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Карина Черных
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