Реклама с 53-летней Дженнифер Лопес в мини-юбке вызвала споры в сети

Певица Дженнифер Лопес снялась в мини-юбке в рекламе собственного алкогольного бренда

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в рекламе и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость запустила собственный бренд низкокалорийных алкогольных напитков под названием Delola. В связи с этим она представила рекламную кампанию, главной героиней которой стала сама исполнительница. На размещенном видео Лопес одета в белую рубашку, завязанную узлом на животе, и желтую полосатую юбку длины мини. «Открываю секрет! Рада представить вам мою новую коллекцию коктейлей», — подписала звезда пост.

Фанаты не оценили рекламный ролик, о чем принялись в комментариях под публикацией. «Она же не пьет», «Когда-то Джей Ло говорила, что не пьет, а если и пьет, то это один глоток по праздникам», «Я — большой поклонник того, что ты делаешь, но здесь я полностью разочарован», «Это очень странно, учитывая тот факт, что она сама не пьет и состоит в браке с алкоголиком», «Я понимаю, что бизнес — есть бизнес, но зная историю Бена с алкоголем, я бы не подумала, что ты на такое способна», — возмущались они.

В декабре 2022 года Дженнифер Лопес раскрыла секреты моложавой внешности в интервью модному журналу Vogue. Так, знаменитость поделилась подробностями своего ухода за кожей, помогающего ей сохранять молодость. В первую очередь певица призвала читателей разобраться с психическим состоянием, поскольку оно напрямую влияет на внешний вид.