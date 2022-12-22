53-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей молодости

Певица Дженнифер Лопес для сохранения молодости использует увлажняющую сыворотку

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес раскрыла секреты моложавой внешности в интервью модному журналу Vogue. Материал опубликован на сайте издания.

53-летняя знаменитость поделилась подробностями своего ухода за кожей, помогающего ей сохранять молодость. В первую очередь певица призвала читателей разобраться с психическим состоянием, поскольку оно напрямую влияет на внешний вид. «Вы можете использовать всю косметику в мире, но если вы несчастны, то ваша кожа будет в плохом состоянии. Вы не сможете скрыть то, что чувствуете», — заявила она.

При этом Лопес порекомендовала ежедневно очищать лицо пенкой для умывания, а также использовать увлажняющую сыворотку и косметику с защитой от солнца SPF-30. По словам телезвезды, лично она пользуется средствами собственного бренда JLo Beauty. В заключение Лопес посоветовала всем высыпаться.

В сентябре певица Дженнифер Лопес поделилась еще одним секретом молодости. Для поддержания формы поп-исполнительница пьет много воды и спит семь-восемь часов в сутки. Кроме того, Лопес отметила, что не употребляет алкоголь и никогда не курила.