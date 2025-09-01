Россиянам рассказали об отсутствии у них интереса к ушедшим брендам

Глава ВЦИОМ Федоров заявил об отсутствии у россиян интереса к западным брендам

Жители России перестали переживать по поводу ухода западных брендов, в отличие от 2022 года их отсутствие уже не вызывает у граждан негативные эмоции. О потере интереса в комментарии ТАСС рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его словам, россияне поняли, что без McDonald's и IKEA жизнь тоже есть. «Произошла адаптация, и сегодня я бы сказал, люди не особо жалеют», — заявил социолог.

Он считает, что даже если иностранные бренды вернутся, то потребители сознательно откажутся от них, потому что те покинули страну в тяжелый момент. «Мы уже у вас покупать ничего не будем, потому что единожды предавшему веры нет», — рассказал глава ВЦИОМ о настроениях в обществе.

Федоров привел в пример свою неудачную попытку купить гамбургер во «Вкусно — и точка» (образовано на базе ресторанов McDonald's в России после ухода компании), которую он назвал «национальным русским брендом». Оценить вкус продукта он не смог из-за большой очереди, которая делала время ожидания слишком продолжительным.

В середине июля сервис Anketolog выяснил, что 94 процента россиян верят в возвращение западных брендов, однако 68 процентов из них полагают, что случится это нескоро. При этом более половины респондентов продолжают покупать продукцию ушедших компаний, а самыми востребованными брендами стали Adidas, Zara, IKEA, Nike и Coca-Cola.

Другой опрос, проведенный онлайн-платформой Webbankir, показал, что самыми привлекательными для россиян остаются немецкие автомобили, при наличии выбора их предпочла бы треть покупателей. Следом за ними с результатом 17 процентов идут японские машины.