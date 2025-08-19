Названы самые привлекательные для россиян автомобили

Webbankir: Половина россиян хотели бы приобрести немецкие и японские автомобили

Самыми привлекательными для россиян остаются немецкие автомобили, при наличии выбора их предпочла бы треть (33,3 процента) покупателей. Об этом свидетельствуют данные опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, на которые ссылается РИА Новости.

Следом за ними по популярности идут японские модели, у которых 21,6 процента, а замыкает тройку продукция отечественного автопрома (17 процентов). При этом респонденты считают цены на российские автомобили существенно завышенными, по их мнению, стоить они должны примерно на 20 процентов дешевле, чем сейчас.

На четвертом месте расположились корейские автопроизводители — 14,4 процента, а пятыми идут китайцы с результатом 6,5 процента. Американские и французские компании, ранее активно работавшие на российском рынке, но покинувшие его в 2022 году, получили только 4,6 и 2,6 процента голосов.

В достаточном количестве в стране представлены только отечественные и китайские легковые автомобили. На последние приходится 60-65 объемов продаж, однако они пока не могут существенно увеличить лояльность покупателей из-за проблем с обслуживанием и частых поломок.

Главными преимуществами отечественной техники участники опроса назвали экономичность в обслуживании и простоту ремонта, а недостатками — слабую надежность и низкий уровень комфорта.

Ранее стало известно, что по итогам июля 2025-го суммарные объемы продаж подержанных автомобилей в России увеличились на 21,4 процента в месячном выражении, до в 567,2 тысячи единиц. При этом обвал продаж новых машин с начала года заставляет руководство Самарской области искать способы поддержки «АвтоВАЗа», поскольку крупнейший российский производитель легковых автомобилей переживает трудные времена.