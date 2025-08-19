Экономика
08:59, 19 августа 2025Экономика

Российских министров попросили хоть как-то помочь «АвтоВАЗу»

Самарский губернатор Федорищев рассказал о просьбах к Москве помочь «АвтоВАЗу»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев просил найти способ помочь «АвтоВАЗу» во время личных встреч с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым, главой Минпромторга Антоном Алихановым и министром финансов Антоном Силуановым. Об этом глава региона рассказал во время оперативного совещания в областном правительстве, сообщает «Интерфакс».

Поддержка крупнейшему российскому производителю легковых машин, с которым только в Самарской области связаны 55 тысяч рабочих мест, понадобилась в связи с падением загрузки.

По словам губернатора, в правительстве согласны с тем, что надо что-то делать, поэтому федеральную помощь предприятие получит, хотя и с региональным финансированием. «В каком размере еще определяется. Скорее всего, в формате 12 процентов», — уточнил он.

Отдельно совместно с «Ростехом», головной структурой производителя, решается вопрос о предоставлении «АвтоВАЗу» исключительных налоговых льгот в рамках специнвестконтракта. Федорищев пояснил, что как Самарская область не может напрямую передавать деньги компании, но оказать поддержку льготами возможно. Чиновник признал, что решение окажется финансово сложным, и отказался озвучить конкретные цифры.

Ранее в «АвтоВАЗе» не исключили, что в начале осени завод может ввести на своих производственных площадках четырехдневную рабочую неделю, как и ряд других российских автопроизводителей. Обвальное падение продаж привело к переполнению складов, что делает невозможным выпуск автомобилей в прежних объемах.

Закон о локализации такси, который фактически обязывает таксопарки переходить на продукцию «АвтоВАЗа» вступит в силу только с марта следующего года, а до того момента эксперты не видят очевидных факторов, которые могли бы спровоцировать рост спроса на автомобили.

