Экономика
09:07, 18 августа 2025Экономика

В России анонсировали распродажу автомобилей такси

«Известия»: С марта на рынок подержанных автомобилей хлынут иномарки из такси
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

С марта 2026 года таксопарки станут массово распродавать автомобили иностранного производства, задействованные в перевозках. Об этом со ссылкой на оценки представителей отрасли пишут «Известия».

Поводом для таких шагов станут вступающие в это время новые требования властей по локализации таксопарков. Они закрывают для участников рынка возможность закупки иностранных машин и перерегистрации их в соответствующем реестре.

Другое правило запрещает сдавать машину в аренду водителям со статусом индивидуального предпринимателя без переоформления разрешения.

Таким образом, модель использования иномарок в такси станет неработающей. Гендиректор такси «Главный путь» Аркадий Лодягин предположил, что авторы закона о локализации автопарка такси просто не разобрались в специфике отрасли и не обратили внимания на комментарии, которые давали компании.

Другие опрошенные изданием эксперты подтвердили, что в реальности разрешение использовать ранее купленные иностранные автомобили ничего не значит, так как автопарки работают через сдачу техники в аренду водителям, но такую возможность закрывают. Таким образом, все, что остается, — это продать автомобиль на вторичном рынке.

С 2023 года перевозчики активно закупали иностранные автомобили, в основном китайские. К середине 2025 года у некоторых из них доля иномарок приближается к 80 процентам. В «Газпромбанк Автолизинг» уточнили, что пока не знают, смогут ли таксопарки использовать эти автомобили после окончания лизинга и смены собственника.

Однако инвестор такси «Шоколад» Спартак Заболотский уверен, что если закон не откорректируют, то отрасли останется только продавать имеющийся парк и закупать автомобили Lada и «Москвич». В результате число машин резко сократится, а стоимость заказа взлетит.

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что машины из таксопарков, как правило, продаются в худшем состоянии, чем личный транспорт. В свою очередь, координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов напомнил, что китайские двигатели и коробки передач не слишком надежны, проблемы у них могут начаться уже после 150 тысяч километров.

Главным поводом принятия закона о локализации автомобилей такси стали проблемы российских производителей, которые проигрывают конкуренцию иностранцам. В июне глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов признал, что компания по итогам 2025 года ожидает резкого падения продаж.

    Все новости