09:12, 19 августа 2025Экономика

Россиян потянуло на подержанные автомобили

«Автостат»: Продажи подержанных машин в РФ выросли на 21,4 процента в июле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам июля 2025-го суммарные объемы продаж подержанных автомобилей в России увеличились на 21,4 процента в месячном выражении и достигли отметки в 567,2 тысячи единиц. О резком росте спроса граждан на этот вид машин сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Для сравнения: в июне в стране приобрели в общей сложности 467,4 тысячи б/у автомобилей. Таким образом, за второй летний месяц продажи подобного рода транспортных средств подскочили почти на 100 тысяч единиц (на 99,8 тысячи). При этом в годовом выражении прирост оказался не таким значительным и составил 21 тысячу (плюс 3,8 процента).

Достигнутый в июле результат оказался максимальным с ноября прошлого года, отмечают эксперты. В октябре 2024-го россияне приобрели в общей сложности 605,3 тысячи единиц. С начала 2025-го реализация подержанных автомобилей в РФ лишь во второй раз преодолела уровень в полмиллиона штук. В целом за первые семь месяцев продажи такого рода машин почти не изменились, прирост составил 0,2 процента — до 3,3 миллиона единиц, резюмировали аналитики.

Интерес россиян к б/у машинам растет на фоне снижения средней стоимости подобных транспортных средств. Так, средняя цена машин с пробегом на портале «Дром» (одном из крупнейших в РФ) за отчетный период сократилась на семь процентов и составила 1,1 миллиона рублей. Несмотря на это, рыночные ставки по автозаймам в России все еще остаются на заградительном уровне вопреки резкому снижению ключевой. До полноценного кредитного ренессанса, подчеркивают в ВТБ, достаточно далеко.

