В России заметно выросли продажи одного вида машин

«Дром»: Продажи подержанных машин в России выросли на 10 процентов в июле

По итогам июля 2025 года продажи подержанных автомобилей на российском рынке увеличились на десять процентов в месячном выражении. О заметном росте интереса граждан к подобного рода машинам сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отраслевого портала «Дром».

Наибольшим спросом россиян в этом сегменте авторынка пользовались отечественные б/у машины, отметили аналитики. Наращиванию интереса способствовало в том числе снижение цен. Так, средняя цена машин с пробегом на портале «Дром» за отчетный период сократилась на семь процентов и составила 1,1 миллиона рублей, пояснили в пресс-службе организации.

Самой востребованной моделью оказался бюджетный седан Lada Granta, добавили эксперты. Ее продажи на вторичном рынке за второй летний месяц увеличились на десять процентов, а средняя стоимость почти не изменилась и составила 595 тысяч рублей. На второй строчке рейтинга расположилась еще одна модель Lada Priora (плюс три процента по продажам при стоимости 349 тысяч). Топ-3 замкнул Hyundai Solaris (плюс шесть процентов при средней цене 978 тысяч), резюмировали аналитики.

Основными конкурентами отечественных машин в этом сегменте рынка являются китайские автомобили. По данным агентства «Автостат», продажи последних на вторичном рынке за первые шесть месяцев 2025 года увеличились на 42 процента и достигли 114,5 тысячи единиц. На этом фоне доля машин из КНР в совокупной структуре продаж подержанных авто в РФ выросла на 1,3 процентного пункта (п.п.) и составила 4,2 процента.

В целом резкому росту спроса на б/у автомобили в России по-прежнему мешают заградительные рыночные ставки по кредитам. Жесткая политика руководства Центробанка (ЦБ) сделала автозаймы недоступными для значительной части населения. В настоящее время ключевая ставка регулятора находится на уровне 18 процентов годовых. Средняя же ставка по долгосрочным кредитам на покупку машины к концу первого полугодия составила 17,4 процента. На этом фоне ожидать всплеска спроса на автозаймы в стране не приходится, сходятся во мнении эксперты.