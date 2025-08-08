Россияне бросились скупать подержанные китайские машины

«Автостат»: Продажи подержанных машин из КНР в РФ выросли на 42 % в январе-июне

По итогам первой половины 2025 года суммарные объемы продаж подержанных китайских автомобилей в России увеличились на 42 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 114,5 тысячи единиц. О резком росте спроса сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

На этом фоне доля китайских машин в совокупной структуре продаж подержанных авто в России увеличилась на 1,3 процентного пункта (п.п.). Если в январе-июне прошлого года на долю подобного рода транспортных средств приходилось 2,9 процента вторичного авторынка РФ, то в первой половине 2025-го — 4,2 процента, уточнили аналитики.

При этом летом темпы роста продаж б/у автомобилей из КНР в России ускорились. Так, за первые пять месяцев этого года прирост оценивался в 44 процента. В июне-июле их реализация составила в общей сложности 21 тысячи единиц.

Ранее глава «Автостат» Сергей Целиков обращал внимание на высокую долю относительно свежих автомобилей с пробегом в структуре продаж б/у машин из Китая в России. На долю транспортных средств возрастом до трех лет включительно в январе-мае пришлось больше половины сделок. По словам эксперта, подобная статистика говорит о стремлении россиян избавиться от автомобиля перед тем, как на него закончится гарантия. Необходимость ремонта за свой счет может отпугнуть потенциальных покупателей, резюмировал Целиков.