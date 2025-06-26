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15:46, 26 июня 2025Экономика

Продажи китайских машин с пробегом в России взлетели

«Автостат»: Продажи машин с пробегом из КНР в январе-мае в РФ выросли на 44 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За первые пять месяцев текущего года продажи китайских автомобилей с пробегом в России взлетели на 44 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В натуральном выражении они составили 93,5 тысячи единиц. Половина их них приходится на автомобили возрастом до трех лет включительно, причем возраст 29 процентов — от двух до трех лет. По словам эксперта, такая статистика говорит о том, что многие владельцы пытаются избавиться от автомобиля перед тем, как на него закончится гарантия.

Самым популярным среди всех подержанных китайских машин брендом стал Chery — на них приходятся 22,8 процента продаж. Далее идут Geely (19,4 процента) и Haval (13,9 процента).

Также, если учитывать только автомобили возрастом до трех лет, чаще всего на продажу выставляют Haval Jolion, Geely Monjaro, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max и Omoda C5.

Ранее агентство Reuters выяснило, что китайские производители наладили поставки в Россию новых автомобилей под видом подержанных. Таким образом компании, с одной стороны, отчитываются о хороших продажах на внутреннем рынке, а с другой — получают возможность избавиться от не пользующихся спросом моделей.

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