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03:46, 25 июня 2025Экономика

Стало известно о поставках из Китая в Россию новых автомобилей под видом старых

Reuters: Китай поставлял в Россию новые автомобили под видом подержанных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Китай поставлял в Россию новые автомобили под видом старая, об этом стало известно агентству Reuters.

Издание уточнило, что новый автомобиль с конвейера у производителя или дилера выкупает экспортер. После этого машина регистрируется с китайскими номерами и помечается как подержанная с нулевым пробегом. Затем автомобиль отправляется за границу. Китай поставляет их в Россию, Центральную Азию и на Ближний Восток.

Агентство пишет, что таким образом китайские компании демонстрируют экономический рост, а также избавляются от машин, которые сложно продать внутри страны.

Ранее сообщалось, что в марте-апреле 2025 года суммарные объемы поставок подержанных автомобилей из стран Азии на Дальний Восток взлетели более чем на треть.

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