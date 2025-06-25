Стало известно о поставках из Китая в Россию новых автомобилей под видом старых

Reuters: Китай поставлял в Россию новые автомобили под видом подержанных

Китай поставлял в Россию новые автомобили под видом старая, об этом стало известно агентству Reuters.

Издание уточнило, что новый автомобиль с конвейера у производителя или дилера выкупает экспортер. После этого машина регистрируется с китайскими номерами и помечается как подержанная с нулевым пробегом. Затем автомобиль отправляется за границу. Китай поставляет их в Россию, Центральную Азию и на Ближний Восток.

Агентство пишет, что таким образом китайские компании демонстрируют экономический рост, а также избавляются от машин, которые сложно продать внутри страны.

Ранее сообщалось, что в марте-апреле 2025 года суммарные объемы поставок подержанных автомобилей из стран Азии на Дальний Восток взлетели более чем на треть.