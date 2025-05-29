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07:44, 29 мая 2025Экономика

Россию завалили подержанными машинами

Поставки подержанных машин из Азии на Дальний Восток выросли более чем на треть
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

По итогам марта-апреля 2025 года суммарные объемы поставок подержанных автомобилей из стран Азии на Дальний Восток взлетели, увеличившись в сравнении с импортом за ноябрь-февраль более чем на треть. О резком росте ввоза б/у машин сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка РФ (ЦБ).

За отчетный период объемы импорта подобного рода автомобилей в Россию фактически достигли уровня поставок до повышения утилизационного сбора в октябре прошлого года, уточнили аналитики. Резкий рост ввоза подержанных машин в стране фиксируется на фоне ощутимой просадки продаж новых авто. Их реализация на Дальнем Востоке в первые два месяца весны осталась на четверть ниже, чем в четвертом квартале 2024 года, пояснили в региональном управлении регулятора.

Подобную динамику эксперты объяснили в том числе стремительным ростом спроса граждан на б/у машины. Так, по данным участников рынка, в начале весны интерес россиян к подобного рода автомобилям увеличился в полтора раза в сравнении с показателем, фиксировавшимся в конце зимы. Спрос же на перевозку подержанных авто внутри страны за это время вырос вдвое, заключили представители Дальневосточного ГУ ЦБ.

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Значительное увеличение спроса россиян на б/у машины эксперты связали с рядом факторов. К числу основных причин они отнесли в том числе укрепление курса рубля к доллару, что делает прямые закупки за рубежом более выгодными. В результате за последнее время привезти в страну подержанный автомобиль по индивидуальному заказу из-за границы оказалось значительно дешевле, чем приобрести новую иномарку на внутреннем рынке, заключили аналитики.

Большой интерес граждан к подержанным машинам наблюдается на фоне продолжающегося удорожания новых автомобилей. Последнее обстоятельство во многом было обусловлено эффектом от регулярного повышения утилизационного сбора, которое происходило на внутреннем рынке несколько раз за последние восемь месяцев. В конце октября ставки увеличились в среднем на 70-85 процентов, а с января 2025-го — еще на 10-20 процентов. На этом фоне эксперты прогнозируют падение продаж новых авто в стране на 10-25 процентов по итогам этого года, а в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ожидают отката российского авторынка к уровню 2016 года.

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