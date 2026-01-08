Реклама

02:38, 8 января 2026Экономика

McDonald's зарегистрировала в России товарный знак

Юлия Мискевич
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала товарный знак мороженого «МакФлурри». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что компания подала заявки в декабре 2024 года, а в январе 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак. Компания получила исключительное право на него до 28 декабря 2034 года.

Ранее стало известно, что McDonald's зарегистрировал в России семь товарных знаков: «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», McFresh, McFlurry, Big Mac и «МакДоставка».

Ушедшие из России компании регулярно подают заявки на регистрацию товарных знаков, чтобы не потерять право на них на российском рынке, однако ни в одном из случаев такая практика не привела к возвращению.

