20:43, 24 апреля 2026

Российские мужчины разлюбили барбершопы

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С начала года количество чеков в крупных сетях барбершопов упало почти на четверть, а клиенты все чаще ограничиваются базовым набором услуг. Об этом со ссылкой на подсчеты T-банка для издания Shopper’s пишет «Коммерсантъ».

Такую динамику участники рынка объясняют налоговыми изменениями, из-за которых салонам приходится поднимать цены. Речь идет о снижении порога по выручке с 60 миллионов рублей до 20 миллионов для освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС), который с 2026 года был увеличен с 20 до 22 процентов.

Основатель сети барбершопов «Пижонъ» Степан Акентьев признал, что для ряда клиентов возросшая на 15-20 процентов стоимость услуг стала недоступной, и они выбрали уход в более дешевый сегмент.

«Мы же понимаем, что доходы населения не изменились на 15-20 процентов за два месяца, поэтому клиенты вынуждены ходить реже», — объяснил он, добавив, что ухудшились и настроения клиентов. Если нет ожиданий чего-то хорошего, то людям не хочется лишний раз выходить из дома и что-то менять, указал он.

Вместе с тем основатель сети барбершопов «Бородач» Антон Василенко рассказал, что у него за март наблюдается прирост клиентов. По его мнению, игроки в среднем звене оказались наиболее подготовлены к изменениям и пострадали меньше других.

Барбершопы, как отмечает президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляля Садыкова, оказались самыми чувствительными участниками рынка бьюти-индустрии. Мужчины быстро реагируют на изменение цен, к тому же им легче уйти от своего мастера.

Ранее сообщалось, что за последний год главными растущими позициями потребительских расходов россиян в рознице стали походы в бары (плюс 17 процентов), салоны красоты, зоомагазины и ветеринарные клиники (плюс 15 процентов у обеих категорий). При этом лидерство барам принесли женщины, увеличившие траты на 20 процентов.

