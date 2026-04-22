Россияне променяли книги на бары и салоны красоты

Forbes: Расходы на бары в России выросли на 17 %, а на книги упали на 13 %

За последний год главными растущими позициями потребительских расходов россиян в рознице стали походы в бары (плюс 17 процентов), салоны красоты, зоомагазины и ветеринарные клиники (плюс 15 процентов у обеих категорий). Об этом со ссылкой на данные «Т-Дата», основанные на транзакциях клиентов Т-Банка, сообщает Forbes.

Первенство барам принесли женщины, увеличившие траты в заведениях на 20 процентов, что больше, чем расходы на фитнес (плюс 19 процентов). Мужчины, напротив, стали оставлять в барах всего на 16 процентов больше денег, а вот в салонах красоты — на 17 процентов. В уходе за животными женщины увеличили расходы на 17, а мужчины — на 14 процентов.

Спрос россиян на книги в офлайн-магазинах упал на 13 процентов, а в интернете — на 6 процентов. Также тяжелая ситуация у офлайн-магазинов электроники и бытовых приборов (минус 14 процентов) и онлайн-услуг психологов (минус 11 процентов).

Уверенный рост показывают расходы россиян на готовую еду. Хинкали прибавили 197 процентов, супы — 49 процентов, а блинчики — 25 процентов. Спортивное и здоровое питание также показало рост на 29 и 27 процентов соответственно.

Ранее сообщалось, что стоимость приема ветеринара и вакцинации животного за последний год выросла на треть, до 857 и 2022 рублей соответственно.