Поход к ветеринару в России подорожал на треть

«Известия»: Цены на ветеринарные услуги в России за год выросли на треть

Стоимость ветеринарных услуг в России, таких как прием специалиста и вакцинация, за последний год выросла на треть, до 857 и 2022 рублей соответственно. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия».

По данным аналитического центра «Чек Индекс» (компания «Платформа ОФД»), средний чек в ветеринарных клиниках в марте достиг 3 913 рублей, что на 15 процентов больше, чем годом ранее, при этом количество покупок снизилось на один процент.

Главный ветеринарный врач клиник Vet Union Ольга Михеева назвала подорожание услуг «точечным». Особенно оно проявляется в сегментах, где растут цены на расходные материалы, реагенты и ремонт оборудования.

Также подорожание обеспечила обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая своего оборудования и увеличения штата сотрудников, и введение рецептурного отпуска ветпрепаратов. Теперь оформление необходимых бумаг занимает заметно больше времени, что увеличивает нагрузку на врачей и время приема одного пациента.

Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа указал, что стоимость услуг взлетела из-за дефицита персонала, роста расходов на аренду, дорожающих медикаментов и расходных материалов. Врач одной из крупных столичных клиник напомнил, что часть препаратов и оборудования по-прежнему закупается за рубежом.

Ранее сообщалось, что стоимость медицинских услуг в клиниках, которые работают с системой добровольного медицинского страхования (ДМС) в России, за год выросла до 25 процентов. Такую динамику также объясняют ростом стоимости оборудования и расходных материалов, а также увеличением зарплаты персоналу на фоне дефицита кадров.