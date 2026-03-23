Стоимость медицинских услуг в России выросла на четверть

«Ъ»: Стоимость лечения в российских клиниках выросла на 10-25 процентов за год

Стоимость медицинских услуг в клиниках, которые работают с системой добровольного медицинского страхования (ДМС) в России, за последний год выросла до 25 процентов. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

По оценкам опрошенных изданием страховщиков, инфляция составила 12-25 процентов. Директор медицинского страхования «СберСтрахования» Наталья Харина говорит о росте стоимости услуг медицинских клиник в размере от 10 до 25 процентов.

Результат оказался в несколько раз больше официальной общей инфляции. Последняя, согласно данным Росстата, в 2025 году опустилась до 5,59 процента. На такой скачок повлиял рост стоимости медицинского оборудования и расходных материалов, а также увеличение зарплаты персоналу из-за острого дефицита кадров.

Между тем тарифы на ДМС для клиентов выросли в диапазоне от 8 до 13 процентов. На этом фоне страховщики начали сокращать долю оплаченных услуг и снижать объем согласованных услуг. Чаще всего под корректировку попадают стоматологические услуги.

В «Ренессанс Страховании» отметили, что порядка половины корпоративных клиентов в 2025 году в той или иной степени пересматривали условия договора, делая выбор в пользу бюджетных решений. В ряде случаев речь шла о более удаленных клиниках или учреждениях того же уровня, но готовых предоставить скидку за объем услуг.

Главным трендом в страховании стал рост популярности франшиз, что позволяет бизнесу значительно снизить стоимость страховой программы. Что касается отказа от ДМС, то такая практика пока не носит массового характера.

Ранее стоматологи предупредили, что в 2026 году стоимость их услуг в России вырастет на 10-15 процентов, поскольку клиникам необходимо хотя бы сохранить текущую выручку.