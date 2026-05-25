Стала известна судьба Кубка России после поломки трофея «Спартаком»

«Спартак» получит новый Кубок России вместо разбитого

Московский «Спартак» получит новый Кубок России вместо разбитого. О судьбе трофея стало известно Telegram-каналу «Mash на спорте».

По информации источника, на изготовление трофея уйдет не менее трех недель. Стоимость кубка составит примерно 10 миллионов рублей. Отмечается, что кубок изготавливается по деталям — сначала их разрабатывают на заводе имени Мальцова в Гусь-Хрустальном, а потом везут в Москву, где собирают воедино.

Кубок России разбил футболист «Спартака» Пабло Солари после финального матча с «Краснодаром» 24 мая. Аргентинец взял в руки трофей и поднял его над головой. Нижняя часть Кубка отвалилась, упала на газон и разбилась вдребезги.

«Спартак» стал обладателем Кубка России. Встреча против «Краснодара» завершилась со счетом 4:3 в послематчевой серии пенальти.