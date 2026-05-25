Жильцы ЖК «Аннино парк» сообщили о подделке подписей представителями ПИК

Владельцы квартир в одном из корпусов московского ЖК «Аннино парк» жалуются на подделку подписей управляющей компанией после голосования на общем собрании собственников помещений (ОСС). Соответствующие документы и комментарии владельцев недвижимости есть в распоряжении «Ленты.ру».

Многоквартирный дом возведен крупнейшим российским девелопером ПИК. С декабря 2025 по февраль 2026 года представители ООО «ПИК-Комфорт» (управляющая компания, обслуживающая дома ПИК; принадлежит застройщику) проводили заключительное ОСС. На нем проводилось голосование в том числе о выборе «ПИК-Комфорт Профи» (еще одна УК, принадлежащая ПИК и обслуживающая его дома) управляющей компанией и об отказе от проведения расчетов за ЖКУ через МФЦ Москвы и иные аналогичные расчетные центры в пользу новой УК, а также об утверждении размера платы за содержание помещения, избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания.

Управляющую компанию крупнейшего застройщика России обвиняют в подделке подписей собственников

По утверждению собственников недвижимости в одном из корпусов, большинство владельцев отказались от голосования, чтобы собрание было признано несостоявшимся. Однако в мае собственники получили некорректные списки проголосовавших и копии бланков с поддельными подписями. Известно также, что приложение с реестром собственников было опубликовано ранее, но в нечитаемом виде.

Приложение к протоколу ОСС с реестром собственников, полученное владельцами квартир в «Аннино парк» после ОСС Изображение: предоставлено «Ленте.ру» одним из собственников

Список голосовавших в нормальном для чтения качестве удалось получить только в мае, спустя три месяца после окончания ОСС.

«Все, кто видел "свои" бланки — не голосовали и не ставили подписей. Сами подписи даже не похожи на реальные подписи людей. Голоса, естественно, "ЗА"» , — рассказал «Ленте.ру» собственник помещения в этом ЖК.

По его словам, многие из якобы проголосовавших жильцов на самом деле этого не делали. Более того, в перечне значились те люди, которые на момент ОСС уже не являлись владельцами квартир.

«После того, как результаты ОСС опубликовали в ГИС ЖКХ, стало ясно, что бюллетени подделали. Несколько человек записались в жилищную инспекцию для проверки своих бюллетеней, прикладываю один из них. Причем Павел (один из собственников — прим. «Ленты.ру») перед ОСС написал заявление в жилинспекцию о своем нежелании участвовать. За него проголосовали, подпись на бюллетене — не его», — говорится в посте чата жильцов этого ЖК в Telegram.

О подделке своих подписей сообщили еще как минимум несколько собственников помещений в этом ЖК.

Жильцы также попросили УК ознакомить владельцев недвижимости с результатами ОСС в установленном порядке (согласно пункту 3 статьи 46 Жилищного кодекса, решения и итоги голосования ОСС доводятся до сведения собственников не позднее десяти дней со дня принятия решений), но получили отказ.

Опять ПИК из нас лохов делает. Бесит до тошноты. Подписи подделал и дальше врет в глаза, не стесняясь жительница ЖК «Аннино парк»

«ПИК-Комфорт» нарушает права собственников, считает адвокат

Происходящее в «Аннино парк», очевидно, является нарушением жилищных прав, заявил «Ленте.ру» адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «Некрасов, Рудоманов и партнеры» Андрей Некрасов. По его мнению, в сложившейся ситуации собственники могут пойти двумя путями.

«Самый обычный, проторенный — с частным иском в суд общей юрисдикции. В Мосжилинспекции получают копии и с ними приходится работать. К сожалению, для выявления фальсификации подписи, вообще почерка на официальном документе необходимо проводить графологическую экспертизу. Это затратная история, и это надо делать с каждым спорным бюллетенем и по копиям документов эксперты не работают, — объясняет Некрасов. — Чем больше будет привлечено истцов, то есть собственников таких помещений в этом доме, которые смогут выступить в суде и говорить, что это не их подпись, что они никогда не были на этом собрании, тем лучше. Процесс довольно сложный».

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Второй путь — возбуждение уголовного дела, продолжает адвокат, однако, по его словам, в Москве неохотно возбуждают такие дела.

«Для этого нужно биться в специальные кабинеты, обжаловать отказы, ходить, добиваться возбуждения. В таком случае такое дело расследуется тоже с опросами всех заинтересованных лиц, которые не голосовали, и в том числе с проведением, но уже за счет налогоплательщиков, тех самых графологических экспертиз, когда это необходимо. Идентифицировать тех, кто именно фальсифицировал — самое сложное. Но в инструментах наших правоохранительных органов есть все необходимое, было бы желание работать», — говорит Некрасов.

Комментируя отказ «ПИК-Комфорт» ознакомить собственников с результатами ОСС, адвокат подчеркнул, что это нарушение жилищных прав и владельцы могут подать жалобы на это в жилинспекцию и прокуратуру, но «это несерьезно — может быть, будет выдано предписание или какой-то небольшой штраф».

«Если компания избрала такую поведенческую стратегию, и это не первый, не сотый и не тысячный раз, в том числе в Москве, то это будет продолжаться. Жить в этом доме с этой компанией комфортно, скорее всего, не получится», — заключил Некрасов.